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«Енисей» в меньшинстве проиграл махачкалинскому «Динамо»

Мария Гусева
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Махачкалинское «Динамо» на своем поле обыграло «Енисей» в матче 28-го тура первой лиги — 3:0.

В составе победителей забитыми голами отметились Владимир Ковачевич, Раджаб Магомедов и Никита Глушков.

«Енисей» остался в меньшинстве на 32-й минуте встречи. Полузащитник Никита Глушков получил прямую красную карточку.

«Динамо» из Махачкалы занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков. «Енисей» располагается на 4-й строчке — 45 очков.

Россия. ФНЛ. 28-й тур
22 апр, 15:00. Динамо (Махачкала)
Динамо
3:0
Енисей

В другом матче «Родина» на своем поле сыграла вничью с «КАМАЗом» — 2:2.

В составе хозяев отличились Уэсли Натан и Иван Тимошенко. У гостей голы забили Юрий Кириллов и Александр Щербатюк.

«Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. КАМАЗ идет десятым — 37 очков.

Россия. ФНЛ. 28-й тур
22 апр, 15:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Родина
2:2
КАМАЗ

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Енисей
ФК КАМАЗ
ФК Родина
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 28 11 12 5 35-29 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Динамо Мх 28 10 10 8 21-20 40
7
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
8
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
9
 КАМАЗ 28 9 10 9 30-29 37
10
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 28 9 9 10 31-34 36
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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21.04 19:00
Арсенал – Рубин
 0 : 1
22.04 09:00
СКА-Хаб. – Волга
 1 : 1
22.04 15:00
Динамо Мх – Енисей
 3 : 0
22.04 15:00
Родина – КАМАЗ
 2 : 2
22.04 16:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
22.04 16:00
Шинник – Алания
 - : -
22.04 16:30
Волгарь – Велес
 - : -
22.04 21:00
Балтика – Уфа
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