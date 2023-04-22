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Щербаченко заявил, что «Акрону» будет трудно удержать Калешина от перехода в топ-клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко отметил работу Евгения Калешина в качестве главного тренера тольяттинского «Акрона».

«Перед матчем «Акрон» — «Спартак» я увидел сюжет о том, как в полуфинале Кубка в 2003 году играли «Спартак» и «Лада-Тольятти», выступавшая тогда в Первом дивизионе. Нынешний главный тренер «Акрона» Евгений Калешин тогда играл за «Ладу» и даже отдал голевой пас. Я в то время в «Томи» помогал Петракову. Мы победили «Ладу» дома 1:0, но Калешин сыграл очень хорошо, и клубы договорились о его переходе в «Томь». Я знал Калешина еще с детства — он же вырос в Краснодаре, и мы даже играли друг против друга на зимнем первенстве города Краснодара. Я тогда играл за ветеранов, а он — за молодёжный состав. Потом в «Томи» Калешин задавал очень много вопросов по тактике — и по схеме игры, и по другим моментам. Наверно, уже тогда, в бытность свою футболистом, он начал закладывать ту тренерскую базу, которую сейчас проявляет. Конечно, мы все, кто из Краснодарского края, вдвойне радуемся его тренерским успехам. Я думаю, «Акрону» в ближайшее время тяжеловато будет удержать Калешина от перехода в топ-клуб», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром».

На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005096047_scherbachenko_akronu_budet_trudno_uderjat_kaleshina_ot_perehoda_v_top-klub
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Евгений Калешин
Федор Щербаченко
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
7
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
8
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
9
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
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 КАМАЗ 27 9 9 9 28-27 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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21.04 19:00
Арсенал – Рубин
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22.04 15:00
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