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23 февраля, 14:15

Данилкин рассказал, чем Калешин запомнился в «Акроне»

Виктория Кравченко
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Защитник «Акрона» Егор Данилкин рассказал, что думает о работе под руководством тренера Евгения Калешина.

«Калешин очень требовательный, я бы его назвал перфекционистом. Он до мелочей старается разобрать соперника, всегда под микроскопом рассматривает твою игру и старается улучшить каждый твой аспект. Я не так много с ним поработал, но мне он запомнился очень принципиальной позицией, он всегда за справедливость, и это очень подкупает в нем», — цитирует Данилкина Metaratings.ru.

Калешин был главным тренером «Акрона» с сентября 2022 по декабрь 2023 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, сыграла 19 ничьих и потерпела 10 поражений.

Источник: https://metaratings.ru/news/danilkin-kaleshin-v-akrone-zapomnilsya-principialnoi-poziciei-336923/
Егор Данилкин
ФК Акрон
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Данилкин заявил, что в «Акроне» все горят мечтой о выходе в РПЛ

«Родина» подписала бывшего футболиста сборной Бразилии Марсиньо
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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34 тур
2.03 11:30
Енисей – Торпедо
 - : -
2.03 13:30
Сокол – Динамо Мх
 - : -
2.03 15:00
Кубань – Шинник
 - : -
2.03 15:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 16:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 16:30
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 - : -
4.03 17:00
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

Ислам Машуков

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П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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