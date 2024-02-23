Данилкин рассказал, чем Калешин запомнился в «Акроне»

Защитник «Акрона» Егор Данилкин рассказал, что думает о работе под руководством тренера Евгения Калешина.

«Калешин очень требовательный, я бы его назвал перфекционистом. Он до мелочей старается разобрать соперника, всегда под микроскопом рассматривает твою игру и старается улучшить каждый твой аспект. Я не так много с ним поработал, но мне он запомнился очень принципиальной позицией, он всегда за справедливость, и это очень подкупает в нем», — цитирует Данилкина Metaratings.ru.

Калешин был главным тренером «Акрона» с сентября 2022 по декабрь 2023 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, сыграла 19 ничьих и потерпела 10 поражений.