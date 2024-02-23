«Родина» подписала бывшего футболиста сборной Бразилии Марсиньо

Бразильский защитник Марсиньо стал игроком «Родины», сообщает пресс-служба московского клуба. Ранее футболист выступал за кипрский «Пафос».

«Марсиньо — правый защитник, который отличается комбинационным складом, классной техникой, отлично работает с мячом и обладает качественным кроссом. Добро пожаловать в «Родину», Марсиньо!», — сказано в заявлении клуба.

27-летний Марсиньо является воспитанником «Ботафого». Также бразилец выступал за такие команды, как «Атлетико Паранаэнсе», «Баия» и «Америка Минейро». В октябре 2019 года он вызывался на товарищеские матчи против Нигерии и Сенегала за основную сборную Бразилии.

«Родина» на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 28 очков за 20 туров.