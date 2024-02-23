Данилкин заявил, что в «Акроне» все горят мечтой о выходе в РПЛ

Защитник «Акрона» Егор Данилкин рассказал о том, как в команде относятся к задаче по выходу в РПЛ

«Мы все горим этой мечтой, у нас у всех одна цель. Даже по общению с ребятами я могу сказать, что мы настроены решительно», — цитирует Данилкина Metaratings.ru.

После 20-ти туров «Акрон» занимет третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от лидирубщего махачкалинского «Динамо» составляет два очка.