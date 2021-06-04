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Чуканов покинет «Оренбург»

11:09
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«Оренбург» не будет продлевать контракт с полузащитником Андреа Чукановым, сообщается на официальном сайте клуба.

«Завершился и не будет продлен контракт с Андреа Чукановым. «Оренбург» благодарит Андреа за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

Минувший сезон 25-летний футболист провел в аренде в «Велесе». На счету Чуканова 34 матча в ФНЛ, в которых он забил 3 гола и сделал результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/kontrakt-s-andrea-chukanovym-zavershen.html

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