Новым главным тренером «Краснодара-2» стал Александр Сторожук
16:59
Александр Сторожук стал новым главным тренером «Краснодара-2», сообщает пресс-служба.
С 2019 года 39-летний специалист работал в молодежной команде, которая под его руководством завершила сезон-2020/21 на втором месте молодежного турнира.
Ранее тренером «Краснодара-2» был Артем Куликов. В минувшем сезоне «Быки» с 45 очками заняли шестнадцатое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.
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