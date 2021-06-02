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Новым главным тренером «Краснодара-2» стал Александр Сторожук

16:59
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Александр Сторожук стал новым главным тренером «Краснодара-2», сообщает пресс-служба.

С 2019 года 39-летний специалист работал в молодежной команде, которая под его руководством завершила сезон-2020/21 на втором месте молодежного турнира.

Публикация от ФК «Краснодар-2» (@fckrasnodar2)

Ранее тренером «Краснодара-2» был Артем Куликов. В минувшем сезоне «Быки» с 45 очками заняли шестнадцатое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.

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