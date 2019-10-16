Черышев-старший уволен с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

Отец нападающего «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий Черышев уволен с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

— За время своей работы в «Нижнем Новгороде» я занимался не только главной командой области, — цитирует официальный сайт клуба Дмитрия Черышева. — Уделял большое внимание развитию детско-юношеского футбола в регионе. Встречался с тренерами и их воспитанниками, проводил открытые уроки и мастер-классы, посетив 27 районов Нижегородской области. Горжусь тем, что вместе со мной работал высокопрофессиональный тренерский штаб, в состав которого вошли и бывшие футболисты клуба — Антон Хазов и Дмитрий Полянин. С командой постоянно работала и продолжает работать группа молодых нижегородских ребят, которых мы начали привлекать к играм за главную команду.

Отдельно хочу выразить благодарность Губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину за оказанное доверие.

Клуб поблагодарил специалиста в ответ. Черышев-старший возглавил «Нижний Новгород» в июле 2018 года. В этом сезоне «Нижний Новгород» после 17 матчей с 21 очком идет на 11-м месте в турнирной таблице первенства Олимп-ФНЛ.