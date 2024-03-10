«Черноморец» разгромил «СКА-Хабаровск» и одержал первую победу с октября

«Черноморец» на своем поле с крупным счетом обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

По голу за хозяев забили Никита Мельников, Денис Фомин и Мераби Уридия.

«Черноморец» (21 очко) поднялся с последнего на предпоследнее место в ФНЛ. Команда Вадима Гаранина одержала первую победу в Первой лиге с 8 октября — в 4-м туре новороссийцы обыграли «Ленинградец» (1:0).

«СКА-Хабаровск» (25) идет на 13-м месте в турнирной таблице.

В параллельном матче «Кубань» и тульский «Арсенал» сыграли вничью — 0:0.