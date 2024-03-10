«Черноморец» разгромил «СКА-Хабаровск» и одержал первую победу с октября
«Черноморец» на своем поле с крупным счетом обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.
По голу за хозяев забили Никита Мельников, Денис Фомин и Мераби Уридия.
«Черноморец» (21 очко) поднялся с последнего на предпоследнее место в ФНЛ. Команда Вадима Гаранина одержала первую победу в Первой лиге с 8 октября — в 4-м туре новороссийцы обыграли «Ленинградец» (1:0).
«СКА-Хабаровск» (25) идет на 13-м месте в турнирной таблице.
В параллельном матче «Кубань» и тульский «Арсенал» сыграли вничью — 0:0.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|22
|12
|6
|4
|35-20
|42
|
2
|Динамо Мх
|22
|12
|4
|6
|23-11
|40
|
3
|Арсенал
|22
|10
|9
|3
|28-15
|39
|
4
|Акрон
|22
|11
|5
|6
|30-19
|38
|
5
|Тюмень
|22
|10
|6
|6
|28-20
|36
|
6
|Родина
|22
|9
|7
|6
|34-20
|34
|
7
|Алания
|22
|8
|9
|5
|24-25
|33
|
8
|Нефтехимик
|22
|8
|6
|8
|20-20
|30
|
9
|Торпедо
|22
|7
|7
|8
|19-21
|28
|
10
|Енисей
|22
|8
|3
|11
|33-32
|27
|
11
|Шинник
|22
|7
|6
|9
|27-35
|27
|
12
|КАМАЗ
|22
|6
|8
|8
|19-22
|26
|
13
|СКА-Хаб.
|22
|6
|7
|9
|20-26
|25
|
14
|Ленинградец
|22
|6
|6
|10
|16-24
|24
|
15
|Сокол
|22
|6
|6
|10
|19-35
|24
|
16
|Кубань
|22
|5
|6
|11
|17-28
|21
|
17
|Черноморец
|22
|4
|9
|9
|20-28
|21
|
18
|Волгарь
|22
|4
|8
|10
|18-29
|20
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.03
|15:00
|
Черноморец – Шинник
|- : -
|18.03
|15:00
|
Ленинградец – Енисей
|- : -
|18.03
|17:00
|
Химки – Нефтехимик
|- : -
|18.03
|17:00
|
Тюмень – Алания
|- : -
|18.03
|17:30
|
Акрон – Сокол
|- : -
|18.03
|18:00
|
СКА-Хаб. – Торпедо
|- : -
|18.03
|18:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|18.03
|19:30
|
Родина – Кубань
|- : -
|18.03
|19:30
|
КАМАЗ – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|17
|1
|4
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|15
|1
|3
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|20
|1
|3
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