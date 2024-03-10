Матчи ФНЛ 10 марта: расписание и где смотреть прямые трансляции

10 марта пройдут четыре матча 22-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск).

Расписание трансляций матчей ФНЛ 10 марта

15:00. «Кубань» — «Арсенал». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и во «ВКонтакте»

15:00. «Черноморец» — «СКА-Хабаровск». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и во «ВКонтакте»

16:00. «Динамо» Мх — «Ленинградец». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и во «ВКонтакте»

17.00. «Алания» — «Сокол». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и во «ВКонтакте»

После 22 туров «Химки» под руководством Андрея Талалаева возглавляют турнирную таблицу первой лиги с 42 баллами. На второй строчке идет «Акрон» с 38 очками. На третьем месте расположился тульский «Арсенал» (38).

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.