Махачкалинское «Динамо» дома победило «Ленинградец»

«Динамо» из Махачкалы на своем поле одержало победу над «Ленинградцем» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Счет на 82-й минуте открыл Ражаб Магомедов. В концовке преимущество хозяев удвоил Эгаш Касинтура.

Махачкалинцы с 40 очками поднялись на второе место в ФНЛ. «Ленинградец» (24 очка) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.