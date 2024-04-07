«Черноморец» разгромил «Кубань»

Читать «СЭ» в

«Черноморец» дома одержал разгромную победу над «Кубанью» в 26-м туре Мелбе-Первой лиги — 3:0.

У хозяев голы забивали Юрий Будагян, Антон Антонов и Мераби Уридия.

Новороссийский клуб одержал 4-ю победу в ФНЛ подряд. Команда набрала 30 очков и занимает 13-е место в таблице первой лиги.

«Кубань» с 22 очками находится на предпоследней, 17-й, строчке.