Metaratings: Евсеев объявил игрокам «Кубани», что покинет клуб

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев объявил игрокам, что уйдет в отставку, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, разговор состоялся после поражения клуба от «Черноморца» (0:3) в 26-м туре Мелбет-Первой лиги.

Краснодарцы после 25 туров чемпионата набрали 22 очка и занимают 17-е место.

Евсеев возглавляет «Кубань» с 11 сентября 2023 года. Под руководством 48-летнего специалиста команда провела 17 матчей — 4 победы, 5 ничьих и 8 поражений.