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Сегодня, 19:51

Metaratings: Евсеев объявил игрокам «Кубани», что покинет клуб

Руслан Минаев
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Вадим Евсеев во время работы в «Факеле».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев объявил игрокам, что уйдет в отставку, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, разговор состоялся после поражения клуба от «Черноморца» (0:3) в 26-м туре Мелбет-Первой лиги.

Краснодарцы после 25 туров чемпионата набрали 22 очка и занимают 17-е место.

Евсеев возглавляет «Кубань» с 11 сентября 2023 года. Под руководством 48-летнего специалиста команда провела 17 матчей — 4 победы, 5 ничьих и 8 поражений.

Источник: Metaratings.ru
Вадим Евсеев
Первая лига
ФК Кубань
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«Черноморец» разгромил «Кубань»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
2
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
3
 Динамо Мх 24 12 5 7 25-14 41
4
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Алания 25 9 10 6 29-30 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.04 13:00
Тюмень – Шинник
 0 : 2
6.04 16:00
Акрон – Торпедо
 2 : 1
6.04 16:00
Ленинградец – Алания
 3 : 3
6.04 16:30
КАМАЗ – Волгарь
 2 : 2
7.04 14:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 0 : 1
7.04 14:00
Сокол – Родина
 1 : 1
7.04 16:00
Черноморец – Кубань
 3 : 0
7.04 19:30
Динамо Мх – Енисей
 - : -
8.04 19:30
Химки – Арсенал
 - : -
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Джонатан Окоронкво

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