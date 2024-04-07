«Нефтехимик» победил «СКА-Хабаровск», «Родина» сыграла вничью с «Соколом»

«Нефтехимик» на выезде победил «СКА-Хабаровск» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник нижнекамцев Данила Емельянов.

«Нефтехимик» занимает седьмое место в таблице Первой лиги с 37 очками, «СКА-Хабаровск» идет на десятой строчке с 31 очком.

В параллельном матче «Сокол» дома сыграл вничью с «Родиной» — 1:1. У хозяев забил Артем Максименко, у гостей отличился Александр Клещенко.

«Родина» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ с 41 очком, «Сокол» идет на 16-й строчке с 25 очками.