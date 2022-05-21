Болельщики «Оренбурга» после поломки автобуса добирались на матч против «Волгаря» на фуре

Болельщики «Оренбурга» добирались на матч 38-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Волгаря» на фуре.

Как сообщает Telegram-канал оренбургского клуба, вчера, 20 мая, болельщики пересели на фуру после того, как у них сломался автобус.

Отметим, что между Оренбургом и Астраханью, где пройдет предстоящая встреча, более тысячи километров.

Игра «Волгарь» — «Оренбург» состоится сегодня, 21 мая. Начало — 15.00 мск.

После 37 туров Олимп — ФНЛ «Оренбург» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Волгарь» с 38 баллами располагается на 16-й позиции.