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Сегодня, 11:35

Болельщики «Оренбурга» после поломки автобуса добирались на матч против «Волгаря» на фуре

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Болельщики «Оренбурга» добирались на матч 38-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Волгаря» на фуре.

Как сообщает Telegram-канал оренбургского клуба, вчера, 20 мая, болельщики пересели на фуру после того, как у них сломался автобус.

Отметим, что между Оренбургом и Астраханью, где пройдет предстоящая встреча, более тысячи километров.

Игра «Волгарь» — «Оренбург» состоится сегодня, 21 мая. Начало — 15.00 мск.

После 37 туров Олимп — ФНЛ «Оренбург» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Волгарь» с 38 баллами располагается на 16-й позиции.

Источник: https://t.me/fcorenburg_official/506

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
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