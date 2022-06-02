Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:59

Бывший тренер «Спартака-2» Бушманов рассказал, что ему не предлагали остаться в системе клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, что ему не предложили остаться в системе клуба.

«На сегодня контракт со «Спартаком-2» закончился, предложений остаться в структуре клуба не поступало. Есть ли другие варианты? Посмотрим, сейчас пока не готов сказать. Конечно, есть желание работать. Будем сейчас искать, прорабатывать варианты. Готов ли работать главным тренером в РПЛ? Если будет предложение, конечно, готов, но пока его нет», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Бушманов возглавлял «Спартак-2» с 2013 по 2017 год, затем вернулся в команду в марте 2021 года.

23 мая 2022 года «Спартак» объявил о закрытии второй команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-predlozheniya-ostat-sya-v-sisteme-spartaka-ne-by-lo/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
1
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Наследница Шараповой влюблена в Надаля, но не против отношений с девушками. Кто такая Дарья Касаткина, едва не пробившаяся в финал «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самедов занял пост старшего селекционера «Факела»

Полузащитник «Балтики» Казаев рассказал о работе с Игнашевичем
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости