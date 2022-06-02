Бывший тренер «Спартака-2» Бушманов рассказал, что ему не предлагали остаться в системе клуба

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, что ему не предложили остаться в системе клуба.

«На сегодня контракт со «Спартаком-2» закончился, предложений остаться в структуре клуба не поступало. Есть ли другие варианты? Посмотрим, сейчас пока не готов сказать. Конечно, есть желание работать. Будем сейчас искать, прорабатывать варианты. Готов ли работать главным тренером в РПЛ? Если будет предложение, конечно, готов, но пока его нет», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Бушманов возглавлял «Спартак-2» с 2013 по 2017 год, затем вернулся в команду в марте 2021 года.

23 мая 2022 года «Спартак» объявил о закрытии второй команды.