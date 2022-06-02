Самедов занял пост старшего селекционера «Факела»

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Александр Самедов стал старшим селекционером «Факела». Стороны договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба клуба.

В «Факеле» Самедов будет работать под руководством спортивного директора клуба Кирилла Котова.

После завершения игровой карьеры Самедов работал в «Локомотиве» в должности старшего селекционера по молодежному футболу.

В апреле 2022 года в «Локомотиве» заявили, что Самедов грубо нарушил юридические обязательства перед клубом.