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Сегодня, 11:18

Самедов занял пост старшего селекционера «Факела»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Александр Самедов стал старшим селекционером «Факела». Стороны договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба клуба.

В «Факеле» Самедов будет работать под руководством спортивного директора клуба Кирилла Котова.

После завершения игровой карьеры Самедов работал в «Локомотиве» в должности старшего селекционера по молодежному футболу.

В апреле 2022 года в «Локомотиве» заявили, что Самедов грубо нарушил юридические обязательства перед клубом.

Источник: https://fakelfc.ru/
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