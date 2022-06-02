Полузащитник «Балтики» Казаев рассказал о работе с Игнашевичем

Полузащитник «Балтики» Ян Казаев рассказал о работе с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.

«Когда Сергей Игнашевич только пришел в «Балтику», он меня ставил в нападение. Это не совсем комфортная позиция для меня, но если надо, то сыграю везде, где потребуется.

С его приходом у нас кардинально сменилась тактика и игровая схема, мы стали играть совсем в другой футбол по сравнению с тем, во что играли с Евгением Калешиным. При Калешине мы разыгрывали мяч от ворот, все низом. При Игнашевиче же у нас вертикальный футбол, более быстрый темп, в том числе переход из обороны в атаку, и более силовая манера игры.

Он дисциплинированный, требовательный, еще он максималист. Я никогда не слышал, чтобы Сергей Николаевич после неудачных матчей выплескивал на игроков эмоции. После провальных матчей он ничего не говорит, а уже на следующий или через день с холодной головой от него идёт разбор и оценка игры», — приводит слова Казаева Metaratings.ru.

Под руководством Игнашевича «Балтика» заняла 10-е место в турнирной таблице ФНЛ.