Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о том, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Комбаровым.

Ранее об этом сообщил «Матч ТВ».

«Нет, решение будет принято после последней игры, которая состоится 15 мая. Будем собираться всем спортивным блоком и уже принимать решение по всем. Оно в любом случае не единоличное, — сказал Калакуцкий «СЭ».

В нынешнем сезоне во всех турнирах 34-летний Комбаров принял участие в 32 матчах, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи.