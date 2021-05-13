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Гендиректор «Крыльев Советов» — о возможном уходе Комбарова: «Решение будет принято после последней игры»

19:26
Дмитрий Комбаров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Комбаров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о том, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Комбаровым.

Ранее об этом сообщил «Матч ТВ».

«Нет, решение будет принято после последней игры, которая состоится 15 мая. Будем собираться всем спортивным блоком и уже принимать решение по всем. Оно в любом случае не единоличное, — сказал Калакуцкий «СЭ».

В нынешнем сезоне во всех турнирах 34-летний Комбаров принял участие в 32 матчах, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи.

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