Болельщики просят "РусГидро" стать спонсором "Енисея"

Болельщики "Енисея" написали открытое письмо председателю правления "РусГидро" Николаю Шульгину. Фанаты просят организацию проспонсировать красноярский клуб и утверждают, что при должном подходе к управлению "РусГидро" сможет вернуть свои инвестиции.

"Это не крик души и не мольбы дать денег, оно не написано под диктовку руководства клуба и не подписано известными личностями для важности, клуб не находится на грани исчезновения, и его не нужно спасать", - уточняется в письме.

"Енисей" в сезоне-2017/18 впервые в истории вышел в премьер-лигу, но по итогам минувшего чемпионата России занял последнее место в таблице и вылетел в Олимп-ФНЛ.