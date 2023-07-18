Бесчастных — о желании футболистов играть в Европе: «Если ты не будешь лучшим в России, то никуда не уедешь»

Тренер «Родины» Владимир Бесчастных высказался о нападающем своей команды Иване Тимошенко.

«Он прибавил, молодец. Есть хорошие качества, но все равно есть над чем работать», — приводит «РБ Спорт» слова Бесчастных.

Также тренер рассказал, как относится к желанию российских футболистов уехать в Европу.

«Если они не играют в больших командах в России, в Европу будет уехать тяжело. Но это желание я приветствую — если человек мечтает уехать не просто в Европу, а в топ-5 — это значит, он хочет расти. Но опять-таки — если ты не будешь лучшим здесь, то никуда не уедешь», — добавил он.

В первом туре нового сезона ФНЛ «Родина» обыграла «Сокол» со счетом 4:0. 24-летний Тимошенко отметился двумя забитыми голами в этой встрече.