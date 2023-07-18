Бесчастных — о желании футболистов играть в Европе: «Если ты не будешь лучшим в России, то никуда не уедешь»
Тренер «Родины» Владимир Бесчастных высказался о нападающем своей команды Иване Тимошенко.
«Он прибавил, молодец. Есть хорошие качества, но все равно есть над чем работать», — приводит «РБ Спорт» слова Бесчастных.
Также тренер рассказал, как относится к желанию российских футболистов уехать в Европу.
«Если они не играют в больших командах в России, в Европу будет уехать тяжело. Но это желание я приветствую — если человек мечтает уехать не просто в Европу, а в топ-5 — это значит, он хочет расти. Но опять-таки — если ты не будешь лучшим здесь, то никуда не уедешь», — добавил он.
В первом туре нового сезона ФНЛ «Родина» обыграла «Сокол» со счетом 4:0. 24-летний Тимошенко отметился двумя забитыми голами в этой встрече.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Тюмень
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|СКА-Хаб.
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Акрон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Алания
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Ленинградец
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Волгарь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Кубань
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сокол
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|22.07
|00:00
|
Алания – Нефтехимик
|- : -
|22.07
|00:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|00:00
|
Волгарь – Акрон
|- : -
|22.07
|00:00
|
Енисей – Ленинградец
|- : -
|22.07
|00:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|22.07
|00:00
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сокол – Шинник
|- : -
|22.07
|00:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.07
|00:00
|
Черноморец – Родина
|- : -
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Неманья Анджелкович
Акрон
|1
|0
|1
|
|
Руслан Аюкин
КАМАЗ
|1
|0
|1