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Сегодня, 17:24

Бесчастных — о желании футболистов играть в Европе: «Если ты не будешь лучшим в России, то никуда не уедешь»

Алина Савинова
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Тренер «Родины» Владимир Бесчастных высказался о нападающем своей команды Иване Тимошенко.

«Он прибавил, молодец. Есть хорошие качества, но все равно есть над чем работать», — приводит «РБ Спорт» слова Бесчастных.

Также тренер рассказал, как относится к желанию российских футболистов уехать в Европу.

«Если они не играют в больших командах в России, в Европу будет уехать тяжело. Но это желание я приветствую — если человек мечтает уехать не просто в Европу, а в топ-5 — это значит, он хочет расти. Но опять-таки — если ты не будешь лучшим здесь, то никуда не уедешь», — добавил он.

В первом туре нового сезона ФНЛ «Родина» обыграла «Сокол» со счетом 4:0. 24-летний Тимошенко отметился двумя забитыми голами в этой встрече.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-beschastny-h-privetstvuyu-zhelanie-igrat-v-evrope-no-chtoby-uehat-v-top-5-nado-by-t-luchshim-v-rossii/
Владимир Бесчастных
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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В «Родине» надеются, что в ближайшее время запрет ФИФА на регистрацию новичков будет снят
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 1 1 0 0 4-0 3
2
 Тюмень 1 1 0 0 3-1 3
3
 СКА-Хаб. 1 1 0 0 2-0 3
4
 Акрон 1 1 0 0 2-0 3
5
 Торпедо 1 1 0 0 2-0 3
6
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
7
 Нефтехимик 1 1 0 0 2-1 3
8
 Алания 1 0 1 0 1-1 1
9
 Черноморец 1 0 1 0 1-1 1
10
 Арсенал 1 0 1 0 0-0 1
11
 Ленинградец 1 0 1 0 0-0 1
12
 Волгарь 1 0 0 1 1-2 0
13
 Кубань 1 0 0 1 1-2 0
14
 Химки 1 0 0 1 1-3 0
15
 КАМАЗ 1 0 0 1 0-2 0
16
 Динамо Мх 1 0 0 1 0-2 0
17
 Шинник 1 0 0 1 0-2 0
18
 Сокол 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
22.07 00:00
Алания – Нефтехимик
 - : -
22.07 00:00
Арсенал – Динамо Мх
 - : -
22.07 00:00
Волгарь – Акрон
 - : -
22.07 00:00
Енисей – Ленинградец
 - : -
22.07 00:00
КАМАЗ – Кубань
 - : -
22.07 00:00
СКА-Хаб. – Тюмень
 - : -
22.07 00:00
Сокол – Шинник
 - : -
22.07 00:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.07 00:00
Черноморец – Родина
 - : -
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ЖК
Г
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 2
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 2
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 2
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И К Ж
Муталип Алибеков

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Динамо

 1 0 1
Неманья Анджелкович

Неманья Анджелкович

Акрон

 1 0 1
Руслан Аюкин

Руслан Аюкин

КАМАЗ

 1 0 1
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