Гаджиев — об отсутствии Кириченко в тренерском штабе Бердыева: «Этот вопрос меня не волнует»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об отсутствии Дмитрия Кириченко в тренерском штабе Курбана Бердыева.
«А почему вы у меня спрашиваете про Кириченко? Я не приглашаю его, потому что это не мой вопрос. Я не могу говорить Бердыеву: «Работай с этим», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.
Также он ответил на вопрос, устраивает ли Бердыева тренерский штаб.
«Наверное, устраивает. Я его не спрашивал. Этот вопрос меня совершенно не волнует. Он отвечает за этот раздел работы. Бердыев сам сказал: «Поле и игроки — это мое». Чего мне у него спрашивать: «Ты возьмешь или нет? А возьмешь ли ты этого?» Это же детский сад», — добавил президент клуба.
Гаджиев возглавил махачкалинское «Динамо» 9 июля. 70-летний специалист работал вместе с Кириченко в «Ростове», «Кайрате», «Тракторе» и «Сочи».
15 июля «Динамо» уступило «Торпедо» в матче первого тура ФНЛ сезона-2023/24 (0:2).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Тюмень
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|СКА-Хаб.
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Акрон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Алания
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Ленинградец
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Волгарь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Кубань
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сокол
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|23.07
|10:30
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|- : -
|23.07
|12:00
|
Енисей – Ленинградец
|- : -
|23.07
|17:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|23.07
|18:00
|
Волгарь – Акрон
|- : -
|23.07
|18:00
|
Сокол – Шинник
|- : -
|23.07
|19:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|- : -
|23.07
|19:00
|
Черноморец – Родина
|- : -
|24.07
|18:00
|
Алания – Нефтехимик
|- : -
|24.07
|19:30
|
Химки – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Неманья Анджелкович
Акрон
|1
|0
|1
|
|
Руслан Аюкин
КАМАЗ
|1
|0
|1