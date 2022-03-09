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Сегодня, 15:17

«Балтика» выступила против проведения матча ФНЛ против «Торпедо» в Домодедове

Иван Торопцев
Корреспондент

Руководитель отдела развития «Балтики» Юрий Аракелян заявил, что клубу логистически неудобно играть матч 27-го тура Олимп-ФНЛ против «Торпедо» в подмосковном Домодедове.

«Логистически нам крайне неудобно играть в Домодедове. У нас все было рассчитано под те поля, которые были заявлены «Торпедо». Думаю, сегодня вечером или завтра будет принято решение о том, где состоится матч и когда», — приводит ТАСС слова Аракеляна.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» хочет сыграть с «Балтикой» в Домодедове из-за проблем с газоном на поле спортивного городка «Лужники», где московская команда проводит домашние матчи.

Игра «Торпедо» — «Балтика» должна состояться 12 марта, начало запланировано на 14.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/14011431
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ФК Балтика
ФК Торпедо (Москва)
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