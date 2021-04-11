«Томь» нанесла поражение «Балтике» на выезде

В матче 36-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Томь» в гостях одержала победу над «Балтикой». Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу томской команды, которую тренирует Александр Кержаков.

В таблице ФНЛ «Томь» с 32 очками располагается на 19-й строчке, а «Балтика» (61) занимает 6-е место.

Олимп — ФНЛ

36-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Томь» (Томск) — 0:1 (0:1)

Гол: Дмитриев, 42.

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Ковалев, Тишкин, Мещанинов (Маклаков, 46), Кашчелан, Макарчук, Джамилов (Шаваев, 62), Валенсия (Маркович, 77. Плетнев, 83), Кузьмин, Альшин, Аллеф (Маркин, 76).

«Томь» (Томск): Арапов, Денисов (Евсеев, 62), Зуев, Лапшов, Синяк (Пенчиков, 74), Сакович, Талалай, Кривцов (Андреев, 70), Симонян, Эннин (Файзуллин, 87), Дмитриев (Косарев, 59).

Предупреждения: Кашчелан, 32. Тишкин, 35. Маклаков, 65. Арапов, 75. Зуев, 88.

Судья: Турбин (Дмитров).

11 апреля. Калининград. Стадион «Калининград».