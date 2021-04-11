16-летний форвард «Чертаново» Пиняев раскритиковал судейство в ФНЛ
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев оценил уровень судейства в Олимп-ФНЛ.
«Тяжело играть, когда против тебя не только соперники, но и судьи. Поэтому в нашем футболе одни бизнесмены, а не люди, которые заинтересованы и живут футболом», — написал в сторис своего Instagram Пиняев.
В 24 матчах ФНЛ 16-летний Пиняев забил 2 гола и получил 3 желтые карточки.
Клуб находится в зоне вылета и занимает 21-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 36 встречах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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