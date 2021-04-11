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16-летний форвард «Чертаново» Пиняев раскритиковал судейство в ФНЛ

18:58
Сторис Сергея Пиняева. Фото Instagram
Сторис Сергея Пиняева. Фото Instagram
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Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев оценил уровень судейства в Олимп-ФНЛ.

«Тяжело играть, когда против тебя не только соперники, но и судьи. Поэтому в нашем футболе одни бизнесмены, а не люди, которые заинтересованы и живут футболом», — написал в сторис своего Instagram Пиняев.

Сторис Сергея Пиняева. Фото Instagram
Сторис Сергея Пиняева. Фото Instagram

В 24 матчах ФНЛ 16-летний Пиняев забил 2 гола и получил 3 желтые карточки.

Клуб находится в зоне вылета и занимает 21-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 36 встречах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/spinyaev09/

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