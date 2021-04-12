«Факел» сообщил о продлении контракта с тренером Василенко

«Факел» достиг договоренности о продлении контракта с главным тренером Олегом Василенко на следующий сезон, сообщает сайт воронежского клуба 12 апреля.

Команда занимает девятое место в Олимп-ФНЛ, набрав 53 очка в 36 матчах. При Василенко команда одержала 12 побед при десяти ничьих и пяти поражениях.

Специалист ранее был признан лучшим тренером марта в лиге.