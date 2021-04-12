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«Факел» сообщил о продлении контракта с тренером Василенко

17:11
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«Факел» достиг договоренности о продлении контракта с главным тренером Олегом Василенко на следующий сезон, сообщает сайт воронежского клуба 12 апреля.

Команда занимает девятое место в Олимп-ФНЛ, набрав 53 очка в 36 матчах. При Василенко команда одержала 12 побед при десяти ничьих и пяти поражениях.

Специалист ранее был признан лучшим тренером марта в лиге.

Дополнительная информация:

http://fakelfc.ru/news/view/6703

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