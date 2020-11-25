«Балтика» обыграла «Шинник», забив 3 гола за первые 18 минут
«Балтика» обыграла «Шинник» в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ — 3:1. Калининградцы забили 3 мяча за первые 18 минут.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
24-й тур
«Шинник» (Ярославль) — «Балтика» (Калининград) — 1:3 (1:3)
Голы: Юрганов, 3 (0:1). Маркович, 9 (0:2). Маркович, 18 (0:3). Гонгапшев, 26 (1:3).
«Шинник»: Яшин, Покидышев, Евсеев (Голуб, 80), Бетюжнов (Кутин, 27), Щадин (Мацхарашвили, 66), Зинков, Самсонов, Самойлов, Гонгапшев (Носов, 66), Низамутдинов, Самодин (Пухов, 90+1).
«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Юрганов, Ковалев, Гелоян (Кузьмин, 74), Казаев, Альшин (Джамилов, 84), Шаваев (Валенсия, 77), Кашчелан, Макарчук, Маркович.
Предупреждения: Мещанинов, 26. Самойлов, 33. Макарчук, 40. Маркович, 55. Гонгапшев, 64. Латышонок, 72. Евсеев, 74. Альшин, 77. Самсонов, 83.
Судья: Чебан (Москва).
25 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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