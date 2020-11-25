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«Балтика» обыграла «Шинник», забив 3 гола за первые 18 минут

20:44
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«Балтика» обыграла «Шинник» в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ — 3:1. Калининградцы забили 3 мяча за первые 18 минут.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

24-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Балтика» (Калининград) — 1:3 (1:3)

Голы: Юрганов, 3 (0:1). Маркович, 9 (0:2). Маркович, 18 (0:3). Гонгапшев, 26 (1:3).

«Шинник»: Яшин, Покидышев, Евсеев (Голуб, 80), Бетюжнов (Кутин, 27), Щадин (Мацхарашвили, 66), Зинков, Самсонов, Самойлов, Гонгапшев (Носов, 66), Низамутдинов, Самодин (Пухов, 90+1).

«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Юрганов, Ковалев, Гелоян (Кузьмин, 74), Казаев, Альшин (Джамилов, 84), Шаваев (Валенсия, 77), Кашчелан, Макарчук, Маркович.

Предупреждения: Мещанинов, 26. Самойлов, 33. Макарчук, 40. Маркович, 55. Гонгапшев, 64. Латышонок, 72. Евсеев, 74. Альшин, 77. Самсонов, 83.

Судья: Чебан (Москва).

25 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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