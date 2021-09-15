«Балтика» и «Кубань» сыграли вничью
«Балтика» и «Кубань» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 0:0.
ФНЛ
11-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Кубань» (Краснодар) — 0:0
«Балтика» (Калининград): Бориско, Мещанинов, Остоич, Карпович (Джамилов, 59), Кашчелан (Попов, 59), Макарчук, Кузьмин, Гелоян, Казаев, Кленкин (Лазарев, 83), Маркович (Дибиргаджиев, 74).
«Кубань» (Краснодар): Климович, Рыбин, Кармаев, Грицаенко, Р.Гиголаев, Гурфов, Алейников, Шалаев (Петров, 46), Нк.Гиголаев (Абдоков, 46), Лаук (Часовских, 71), Климов (Сидоров, 61).
Предупреждения: Климов, 8. Шалаев, 43. Кашчелан, 51. Казаев, 61. Нк.Гиголаев, 78. Кармаев, 78. Часовских, 89. Дибиргаджиев, 90+1. Абдоков, 90+1.
Удаления: Кармаев, 80. Казаев, 85.
Судья: Машлякевич (Москва).
15 сентября. Калининград. Стадион «Калининград».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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