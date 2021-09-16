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«Волгарь» — «Алания»: судья назначил «левый» пенальти в ворота гостей

06:19
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На 72-й минуте матча 11-го тура первенства России (Олимп-ФНЛ) «Волгарь» — «Алания» (1:1) арбитр Анатолий Жабченко совершил серьезную ошибку, наказав вратаря гостей Ростислава Солдатенко пенальти и желтой карточкой за лишение соперника явной возможности забить гол (с попыткой сыграть в мяч).

На самом деле голкипер не попытался, а сыграл в мяч рукой, не нарушив никаких правил. Это было видно хотя бы по движению мяча.

Неверное решение арбитра повлияло на результат матча — «Волгарь» открыл счет.

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Александр Бобров все материалы автора

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