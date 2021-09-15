«Торпедо» в меньшинстве ушло от поражения в матче с «Томью»

«Торпедо» принимало «Томь» в матче 11-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Московский клуб сыграл вничью с томичами со счетом 3:3.

Причем от поражения «Торпедо» ушло, когда уже играло в меньшинстве.

ФНЛ

11-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Томь» (Томск) — 3:3 (0:2)

Голы: Ставпец, 24 — с пенальти (0:1). Корж, 31 (0:2). Лебеденко, 51 (1:2). Калмыков, 57 (2:2). Кудряшов, 58 (2:3). Калмыков, 82 (3:3).

«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Кожемякин, Темников, Померко, Енин, Адаев (Кравчук, 65), Султонов, Лебеденко (Полубояринов, 75), Калмыков.

«Томь» (Томск): Садовский, Почивалин, Савиных (Климов, 85), Семейкин, Абрамов, Кубышкин, Радостев (Апшацев, 85), Гордюшенко (Кудряшов, 46), Ставпец (Леонов, 78), Кирсанов, Корж (Антипов, 78).

Предупреждения: Самсонов, 23. Померко, 34. Калмыков, 40. Кожемякин, 66. Шумских, 68. Почивалин, 86. Кудряшов, 90.

Удаление: Померко, 70.

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

15 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Велес» (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Смит, 25 (0:1). Кабахидзе, 58 (0:2).

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Абаев, Гудков, Большаков, Никитенков, Герчиков, Кутин, Бахтияров, Косянчук, Янов (Погорелов, 52), Балахонцев (Масимов, 42), Тарасенко.

«Велес» (Москва): Косаревский, Коротков (Макеев, 82), Стаменкович, Кахидзе, Кертанов (Вульфов, 73), Абдуллахи, Галоян (Мальцев, 85), Кабахидзе (Бацуев, 72), Осипов, Смит, Лопатин (Ежков, 82).

Предупреждения: Осипов, 30. Кахидзе, 34. Масимов, 63. Бацуев, 81.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

15 сентября. Химки. Стадион «Родина».

«Факел» (Воронеж) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (2:0)

Голы: Магаль, 27 (1:0). Суслов, 37 (2:0). Аппаев, 49 (3:0). Ломакин, 60 (3:1).

«Факел» (Воронеж): Свинов, Черов, Суслов, Смирнов (Дашаев, 20), Мастерной, Магаль, Дмитриев (Кулишев, 75), Шаваев (Пейчинович, 67), Акбашев, Максимов (Никитин, 67), Аппаев (Разборов, 75).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Марков, Кичин, Лапшов, Феррейра, Масловский (Молтенинов, 67), Ланин (Комков, 75), Раздорских, Песиков (Ломакин, 46), Иванов, Скворцов.

Предупреждения: Ломакин, 64. Максимов, 65. Пейчинович, 78. Кулишев, 89.

Судья: Чебан (Москва).

15 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Текстильщик» (Иваново) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:3 (0:1)

Голы: Караев, 27 (0:1). Караев, 59 — с пенальти (0:2). Гонгадзе, 82 (0:3).

«Текстильщик» (Иваново): Ал.С.Смирнов, Хрипков (Карпов, 46), Косицин, Обивалин, Горюшкин, Машуков, Мосейчук (Мнацаканян, 47), Аванесян (Пруцев, 47), Шведюк, Гогричиани (Губочкин, 76), Бачинский (Сергеев, 69).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Мануйлов, Тихонов, Фомин, Эммерсон, Андямов, Мартусевич, Квеквескири (Никифоров, 90+1), Алиев (Гонгадзе, 76), Барков (Кольцов, 83), Караев (Брагин, 90+1).

Предупреждения: Мануйлов, 26. Ал.С.Смирнов, 58. Пруцев, 69. Фомин, 79. Косицин, 87. Шведюк, 88. Сергеев, 90+1.

Судья: Силантьев (Самара).

15 сентября. Иваново. Стадион «Текстильщик».

«Металлург Лп» (Липецк) — «Спартак-2» (Москва) — 0:2 (0:0)

Голы: Шильцов, 56 (0:1). Оганесян, 58 (0:2).

«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Редькович, Иваньков, Киселев, Сазонов, Войдель (Визнович, 71), Завезен (Яковлев, 60), Баязов, Шаповалов (Кутьин, 60), Арустамян (Костюков, 90), Ахвледиани (Поярков, 71).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Толстопятов, Воропаев, Денисов, Шильцов (Муминов, 88), Маркитесов (Лайкин, 77), Мельников, Оганесян, Сунгатулин, Влад.Шитов (Кутателадзе, 63).

Предупреждения: Влад.Шитов, 25. Шаповалов, 37. Войдель, 40. Киселев, 48. Шильцов, 77. Визнович, 80.

Судья: Кошко (Белореченск).

15 сентября. Липецк. Стадион «Металлург».

«Акрон» (Тольятти) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 0:0

«Акрон» (Тольятти): Волков, Рогач, Зуев, Босов (Чистяков, 64), Килин, Песегов (Потапов, 87), Азаров (Гираев, 86), Палиенко (Бабаев, 35), Чудин, Марухин (Ефремов, 64), Базелюк.

КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Тесленко, Куликов, Морозов, Аюкин (Абазов, 81), Магомадов, Бевеев (Кириллов, 72), Калугин (Гаглоев, 70), Воронин (Мусаев, 81), Свежов, Янушковский (Османов, 81).

Предупреждения: Босов, 9. Воронин, 14. Магомадов, 51. Янушковский, 57. Калугин, 66. Килин, 74. Ефремов, 83. Свежов, 86. Рогач, 88.

Судья: Шафеев (Волгоград).

15 сентября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ротор» (Волгоград) — 1:3 (1:0)

Голы: Юшин, 22 (1:0). Муллин, 52 (1:1). Муллин, 84 (1:2). Школик, 90+1 (1:3).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Шоркин, Потапов, Ситдиков, Котов, Москвичев, Денисов, Хубаев, Емельянов (Котик, 88), Юшин, Уридия (Дворецков, 79).

«Ротор» (Волгоград): Обухов, Байрыев, Бериашвили, Первушин, Голосов (Абдуллаев, 71), Чуканов (Махатадзе, 90), Бавин (Ташаев, 61), Кипиани, Серченков (Школик, 61), Макаров, Муллин (Минаев, 90).

Предупреждение: Шоркин, 83.

Судья: Турбин (Дмитров).

15 сентября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

«Волгарь» (Астрахань) — «Алания» (Владикавказ) — 1:1 (0:0)

Голы: Симонян, 74 — с пенальти (1:0). Хабалов, 88 (1:1).

«Волгарь» (Астрахань): Ямпольский, Печенкин, Малания, Козлов, Ращеня, Павлишин (Капленко, 65), Симонян (Лесников, 84), Карпов (Жиронкин, 66), Погосов, Баев (Горовых, 80), Юсупов.

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Багаев (Кочиев, 57), Качмазов, Шавлохов, Татаев (Засеев, 58), Хабалов, Магомедов, Хугаев (Гурциев, 77), Дав.Кобесов (Хубулов, 68), Гиоргобиани, Машуков (Эльдарушев, 69).

Предупреждения: Магомедов, 26. Гиоргобиани, 39. Шавлохов, 45+1. Багаев, 55. Баев, 64. Солдатенко, 72. Горовых, 89.

Удаление: Кочиев, 90+4.

Судья: Жабченко (Краснодар).

15 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный».