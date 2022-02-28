Артем Максименко рассказал о желании играть в Европе

Нападающий «Балтики» Артем Максименко рассказал о задаче, которую ставит перед собой.

«Вообще, у меня есть определенная цель играть в топ-5 европейских лиг. Это даже не мечта, а именно цель, которую я себе поставил ещё в детстве. Я не хочу просто уехать в Европу, мне важно заиграть именно в одном из этих чемпионатов.

Мотивации играть в Российской премьер-лиге у меня нет, поэтому голы там я не воспринимаю как что-то невероятное для себя. Да, это приятно, но особого достижения я в этом не нахожу», — приводит слова Максименко Metaratings.ru.

Transfermarkt оценивает стоимость Максименко в 400 тысяч евро. В январе 2022 года «Урал» отдал Максименко в аренду в «Балтику». В текущем сезоне он провел в РПЛ 8 матчей и забил один гол.