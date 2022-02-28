Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 15:21

Артем Максименко рассказал о желании играть в Европе

Екатерина Савостина
Корреспондент

Нападающий «Балтики» Артем Максименко рассказал о задаче, которую ставит перед собой.

«Вообще, у меня есть определенная цель играть в топ-5 европейских лиг. Это даже не мечта, а именно цель, которую я себе поставил ещё в детстве. Я не хочу просто уехать в Европу, мне важно заиграть именно в одном из этих чемпионатов.

Мотивации играть в Российской премьер-лиге у меня нет, поэтому голы там я не воспринимаю как что-то невероятное для себя. Да, это приятно, но особого достижения я в этом не нахожу», — приводит слова Максименко Metaratings.ru.

Transfermarkt оценивает стоимость Максименко в 400 тысяч евро. В январе 2022 года «Урал» отдал Максименко в аренду в «Балтику». В текущем сезоне он провел в РПЛ 8 матчей и забил один гол.

Источник: https://metaratings.ru/news/maksimenko-motivatsii-igrat-v-rpl-u-menya-net-moya-tsel-top-5-evropeyskikh-lig-1211158/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
Футбол
ФК Балтика
1
Читайте также
Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны
Бивол получит бой мечты, а Канело захватит новый дивизион: Россиянин будет защищать титул WBA против лучшего действующего боксера в мире
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Литвин расторг контракт с хабаровским СКА
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости