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Сегодня, 17:15

Защитник «Торпедо» Каплиенко покинул команду

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Торпедо» Александр Каплиенко принял решение покинуть клуб по семейным обстоятельствам, сообщает сайт московской команды.

Александр выступал за черно-белых с февраля 2021 года. С тех пор он провел за команду 20 матчей.

«Мы благодарим Александра Каплиенко за год, проведенный вместе, самоотдачу в играх и тренировочном процессе», — говорится в заявлении на сайте клуба.

«Торпедо» в 25 матчах набрало 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Олимп ФНЛ.

Источник: https://torpedo.ru/news/43341/
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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