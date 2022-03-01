Защитник «Торпедо» Каплиенко покинул команду

Защитник «Торпедо» Александр Каплиенко принял решение покинуть клуб по семейным обстоятельствам, сообщает сайт московской команды.

Александр выступал за черно-белых с февраля 2021 года. С тех пор он провел за команду 20 матчей.

«Мы благодарим Александра Каплиенко за год, проведенный вместе, самоотдачу в играх и тренировочном процессе», — говорится в заявлении на сайте клуба.

«Торпедо» в 25 матчах набрало 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Олимп ФНЛ.