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Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в матче первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» из Тулы на своем поле обыграл «Уфу» в матче 24-го тура первой лиги — 2:1.

Счет встречи на 27-й минуте открыл форвард туляков Евгений Луценко. На 86-й минуте Илья Молтенинов восстановил равенство в счете, но уже через минуту Сергей ткачев забил победный гол в ворота уфимцев.

После этой победы «Арсенал» с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги. «Уфа» с 21 баллом продолжает идти в зоне вылета.

Россия. ФНЛ. 24-й тур
26 мар, 16:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
2:1
Уфа

В параллельной встрече «Шинник» на своем поле разгромил «Нефтехимик». Победу ярославцам принесли голы Евгения Осипова, Ильи Грузнова и Игоря Соколова.

«Шинник» на одно очко уступает «Арсеналу» и идет на шестой строчке в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 29 очками занимает 13-е место после 24 туров.

Россия. ФНЛ. 24-й тур
26 мар, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
3:0
Нефтехимик
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нефтехимик
ФК Уфа
ФК Шинник
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Енисей 24 11 9 4 33-24 42
4
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
5
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
6
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
7
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
8
 СКА-Хаб. 24 9 7 8 38-28 34
9
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
10
 Динамо Мх 24 8 9 7 17-18 33
11
 Родина 24 8 7 9 26-29 31
12
 Акрон 24 6 12 6 24-26 30
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 24 5 6 13 22-34 21
17
 Волга 24 4 8 12 17-31 20
18
 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 17
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25.03 13:00
Алания – Рубин
 0 : 0
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Велес – Волга
 0 : 0
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Акрон – Динамо Мх
 2 : 0
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Краснодар-2 – Родина
 1 : 0
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 1 : 1
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 2 : 1
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
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