Руководитель «Арсенала» Аджоев: «Вся борьба за места в турнирной таблице первой лиги еще впереди»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал «СЭ» победу над «Уфой» (2:1) в матче 24-го тура первой лиги.

«Очень тяжелый матч. Самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. В этом матче нужно было обязательно побеждать. Первый тайм получился лучше, после перерыва пришлось сложнее, пропустили необязательный гол, но здорово, что смогли проявить характер и добиться желаемого результата. До конца чемпионата остается 10 туров, поэтому вся борьба за места в турнирной таблице еще впереди», — сказал Аджоев «СЭ».

После этой победы «Арсенал» с 36 очками вышел на пятое место в турнирной таблице первой лиги. «Уфа» с 21 очком идет в зоне вылета — на 16-й строчке.