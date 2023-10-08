«Арсенал» сыграет на своем поле против «Сокола» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Арсенал» — «Сокол» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Арсенал» идет на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. «Сокол» располагается на шестой строчке, набрав 18 очков.

Узнать расписание трансляций 13-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.

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