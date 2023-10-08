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Сегодня, 15:30

«Волгарь» — «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию матча Мелбет-Первой лиги

Матч Мелбет-Первой лиги «Волгарь» — «КАМАЗ» начнется в 17.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Волгарь».
Фото ФК «Волгарь»

«Волгарь» сыграет на своем поле против «КАМАЗа» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Астрахани. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Волгарь» — «КАМАЗ» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
08 окт, 17:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
КАМАЗ

«Волгарь» из Астрахани идет на 18-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. «КАМАЗ» располагается на 11-м месте, набрав 16 очков.

Узнать расписание трансляций 13-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.

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Футбол
ФК Волгарь
ФК КАМАЗ
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Сокол 12 5 3 4 12-16 18
9
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
13
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.10 16:00
Шинник – Енисей
 1 : 1
8.10 16:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
8.10 17:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
8.10 17:00
Волгарь – КАМАЗ
 - : -
8.10 17:00
Арсенал – Сокол
 - : -
8.10 17:30
Кубань – Родина
 - : -
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 - : -
9.10 16:30
Тюмень – Торпедо
 - : -
9.10 19:00
Химки – Алания
 - : -
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ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Сердер Сердеров

Сердер Сердеров

Динамо

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 9 1 0
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