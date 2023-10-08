«Волгарь» сыграет на своем поле против «КАМАЗа» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Астрахани. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Волгарь» — «КАМАЗ» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Волгарь» из Астрахани идет на 18-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. «КАМАЗ» располагается на 11-м месте, набрав 16 очков.

Узнать расписание трансляций 13-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.

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