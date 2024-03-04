«Арсенал» — «Черноморец»: видеообзор матча первой лиги

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Тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги дома обыграл «Черноморец» — 2:0.

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.

Победу хозяевам принесли голы Сергея Ткачева (54-я минута) и Эрвинга Ботака-Иобома (58-я).

«Арсенал» (38 очков) вышел на первое место в ФНЛ. «Черноморец» (18) идет последним в турнирной таблице.