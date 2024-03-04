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4 марта, 10:50

«Арсенал» — «Черноморец»: видеообзор матча первой лиги

Сергей Разин
корреспондент
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Тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги дома обыграл «Черноморец» — 2:0.

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.

Победу хозяевам принесли голы Сергея Ткачева (54-я минута) и Эрвинга Ботака-Иобома (58-я).

«Арсенал» (38 очков) вышел на первое место в ФНЛ. «Черноморец» (18) идет последним в турнирной таблице.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 21 11 6 4 33-20 39
2
 Арсенал 21 10 8 3 28-15 38
3
 Динамо Мх 21 11 4 6 21-11 37
4
 Акрон 21 10 5 6 27-17 35
5
 Тюмень 21 10 5 6 28-20 35
6
 Алания 21 8 8 5 24-25 32
7
 Родина 21 8 7 6 32-20 31
8
 Нефтехимик 22 8 6 8 20-20 30
9
 Енисей 21 8 3 10 31-29 27
10
 Торпедо 21 7 6 8 19-21 27
11
 Шинник 21 7 6 8 27-33 27
12
 КАМАЗ 22 6 8 8 19-22 26
13
 СКА-Хаб. 21 6 7 8 20-23 25
14
 Ленинградец 21 6 6 9 16-22 24
15
 Сокол 21 6 5 10 19-35 23
16
 Кубань 21 5 5 11 17-28 20
17
 Волгарь 21 4 8 9 18-27 20
18
 Черноморец 21 3 9 9 17-28 18
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34 тур
8.03 16:15
Нефтехимик – КАМАЗ
 2 : 0
9.03 10:00
Енисей – Акрон
 - : -
9.03 14:00
Шинник – Родина
 - : -
9.03 14:00
Волгарь – Химки
 - : -
10.03 15:00
Кубань – Арсенал
 - : -
10.03 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
10.03 16:00
Динамо Мх – Ленинградец
 - : -
10.03 17:00
Алания – Сокол
 - : -
11.03 19:30
Торпедо – Тюмень
 - : -
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 13
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Иван Тимошенко

Родина

 12
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Ислам Машуков

Алания

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П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
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Никита Глушков

Енисей

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 5
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