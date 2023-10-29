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Ангольский хавбек махачкалинского «Динамо» Касинтура завершает оформление гражданства РФ

Руслан Минаев
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Эгаш Касинтура.
Фото ФК «Динамо» Махачкала.

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура завершает оформление гражданства России.

«Я решил получать гражданство, потому что здесь долго живу, хочется здесь свою жизнь построить. Будет намного легче и спокойнее, если у меня будет российское гражданство. Семья нормально восприняла, я же часто к ним приезжаю в Анголу, нет никаких проблем», — цитирует игрока ТАСС.

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По словам хавбека, ему осталось только дождаться документов.

26-летний Касинтура выступает в «Динамо» с 2023 года. Он перешел в махачкалинский клуб из «Уфы».

В этом сезоне первой лиги на его счету 2 гола, 5 результативных передач в 15 матчах.

Источник: ТАСС
ФК Динамо (Махачкала)
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2
 Тюмень 16 8 5 3 22-13 29
3
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
4
 Динамо Мх 16 8 4 4 15-7 28
5
 Химки 16 8 4 4 21-16 28
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
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 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
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 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
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 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
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 Сокол 16 5 4 7 17-27 19
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 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 16 3 4 9 12-21 13
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 - : -
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