«Химки» — «Динамо» Махачкала: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликовали видеообзор матча 16-го тура «Химки» — «Динамо» Махачкала (1:0).

Химчане набрали 28 очков и вышли на четвертое место в ФНЛ. Махачкалинцы опустились на пятую строчку (28 очков).