«Алания» забила 5 голов «Акрону» и поднялась на пятое место

«Алания» разгромила «Акрон» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ — 5:1. Владикавказский клуб вышел на пятое место в турнирной таблице.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

18-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Акрон» (Тольятти) — 5:1 (2:0)

Голы: Хугаев, 26 (1:0). Качмазов, 41 (2:0). Хабалов, 70 (3:0). Д.Кобесов, 84 (4:0). Шавлохов, 87 — в свои ворота (4:1). Д.Кобесов, 90+5 (5:1).

«Алания»: Солдатенко, Бутаев (Д.Кобесов, 77), Шавлохов, Качмазов, Засеев, Кочиев, Крамаренко (Гурциев, 63), Хугаев (Дзахов, 72), Магомедов, Гиоргобиани (Кокоев, 75), Хадарцев (Хабалов, 62).

«Акрон»: Волков, Киряков (Друковский, 61), Елеев, Жестоков, Садыков (Босов, 64), Чудин, Герюгов (Потапов, 74), Яцкий (Иванников, 46), Газданов, Малаховский, Делькин.

Предупреждение: Гурциев, 77.

Судья: Чистяков (Азов).

28 октября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».