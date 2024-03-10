«Алания» сыграла вничью с «Соколом»

«Алания» дома сыграла вничью с «Соколом» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Клуб из Владикавказа набрал 33 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. «Алания» не выигрывала в первой лиге уже 8 матчей — 5 ничьих и 3 поражения.

Саратовцы с 24 очками — на 15-й строчке таблицы ФНЛ.