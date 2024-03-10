Защитник «Черноморца» Мельников прокомментировал свой гол в дебютном матче в ФНЛ

Защитник «Черноморца» Никита Мельников поделился впечатлениями от своего дебютного матча в Мелбет-Первой лиге.

«Черноморец» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в 22-м туре ФНЛ со счетом 3:0. 24-летний Мельников отметился голом в этой встрече.

«Свой дебют в первой лиге оценю отлично. Мы выиграли 3:0, мне удалось открыть счет в матче. Есть еще много над чем работать, но очень рад, что сегодня получилось одержать победу. Мы выходили биться, каждый старался внести максимальный вклад. Думаю, это и стало решающим фактором. Впереди еще много туров, нужно сконцентрироваться и набирать очки в следующих матчах. Адаптация в команде уже закончилась, меня очень тепло приняли, со всеми общаюсь. В команде дружеская атмосфера», — цитирует футболиста Metaratings.ru

Мельников перешел в «Черноморец» в зимнее трансферное окно из тульского «Арсенала». На данный момент клуб из Новороссийска занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ с 21 очком.