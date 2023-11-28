«Алания» — «Акрон»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
«Алания» сыграла вничью с «Акроном» на своем поле в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.
«Алания» продлила свою серию без побед до шести матчей, владикавказцы занимают шестое место в турнирной таблице ФНЛ с 32 очками.
«Акрон» поднялся на четвертую строчку с 35 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сокол – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2
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