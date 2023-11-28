«Динамо» Махачкала — «Торпедо»: видеообзор матча Мелбер-Первой лиги

«Торпедо» в гостях обыграло махачкалинское «Динамо» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.

Автозаводцы прервали свою серию из четырех матчей без побед.

Махачкалинское «Динамо» с 37 очками продолжает лидировать в Мелбет-Первой лиге-2023/24, «Торпедо» поднялось на восьмую позицию с 27 очками.