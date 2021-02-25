Алаев — о Шабанове: «Предложил ему рассмотреть вариант работы на посту исполнительного директора ФНЛ»
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев прокомментировал свое назначение на пост главы организации.
25 февраля стало известно, что Алаев был избран президентом ФНЛ.
— Будущее Шабанова, который был вашим конкурентом?
— Только что мы с ним разговаривали, и я всем представителем клубов заявил, что есть желание начать работать. Нет времени выбирать. Времени на раскачку нет. Коллектив работающий, знающий. Я ему предложил рассмотреть вариант работы на посту исполнительного директора. Мы с ним договорились, что завтра утром обсудим эти вопросы.
— Как Вы все будете успевать?
— Меньше досуга, меньше отдыха, никакого отпуска. На самом деле, при правильной организации все возможно. Главное желание. Работы не боимся! Будем больше работать, — сказал Алаев.
Ранее исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов был зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы лиги.
(Филипп Нагорный)
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