Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев прокомментировал свое назначение на пост главы организации.

25 февраля стало известно, что Алаев был избран президентом ФНЛ.

— Будущее Шабанова, который был вашим конкурентом?

— Только что мы с ним разговаривали, и я всем представителем клубов заявил, что есть желание начать работать. Нет времени выбирать. Времени на раскачку нет. Коллектив работающий, знающий. Я ему предложил рассмотреть вариант работы на посту исполнительного директора. Мы с ним договорились, что завтра утром обсудим эти вопросы.

— Как Вы все будете успевать?

— Меньше досуга, меньше отдыха, никакого отпуска. На самом деле, при правильной организации все возможно. Главное желание. Работы не боимся! Будем больше работать, — сказал Алаев.

Ранее исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов был зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы лиги.

(Филипп Нагорный)