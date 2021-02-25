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Александр Алаев избран президентом ФНЛ

14:35
Александр Алаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Алаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Официальный Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что Александр Алаев избран президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В Москве прошло заседание Общего собрания ФНЛ, на котором прошли досрочные выборы руководителя организации в связи с уходом в отставку в декабре прошлого года Игоря Ефремова, возглавлявшего лигу на протяжении без малого десяти лет.

Выборы прошли в соответствии с Избирательным регламентом РФС. За Александра Алаева высказалось 19 клубов из 22 (соотношение голосов 19/3). Согласно Уставу ФНЛ, срок его полномочий на посту президента лиги составляет 4 года.

С 2019 года Алаев также занимает должность генерального секретаря РФС.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/548

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