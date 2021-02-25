Александр Алаев избран президентом ФНЛ
14:35
Официальный Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что Александр Алаев избран президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В Москве прошло заседание Общего собрания ФНЛ, на котором прошли досрочные выборы руководителя организации в связи с уходом в отставку в декабре прошлого года Игоря Ефремова, возглавлявшего лигу на протяжении без малого десяти лет.
Выборы прошли в соответствии с Избирательным регламентом РФС. За Александра Алаева высказалось 19 клубов из 22 (соотношение голосов 19/3). Согласно Уставу ФНЛ, срок его полномочий на посту президента лиги составляет 4 года.
С 2019 года Алаев также занимает должность генерального секретаря РФС.
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