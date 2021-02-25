Александр Алаев считает, что РПЛ и ФНЛ продолжат играть по системе «осень-весна»

Президент Олимп-ФНЛ Александр Алаев высказал свое мнение о возможности возвращения к системе «весна-осень».

«Мы, безусловно, будем изучать все варианты, — цитирует Алаева 25 февраля официальный сайт лиги. — Могу сказать свое личное мнение. Скорее всего, РПЛ и ФНЛ продолжат играть по системе «осень-весна». В то же время, когда в ПФЛ перерыв составляет 4-5 месяцев — это неправильно.

Бытует точка зрения, что невозможно придумать формат, который позволит ПФЛ играть по системе «весна-осень» и при этом сохранить возможность обмена между лигами. Мне же кажется, что найти вариант можно".

25 февраля Александр Алаев был избран президентом ФНЛ. Срок его полномочий составляет четыре года.