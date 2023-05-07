«Акрон» обыграл «Волгу» и прервал серию из четырех матчей без побед

«Акрон» дома обыграл «Волгу» в матче 30-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил Руслан Апеков на 28-й минуте.

Клуб из Тольятти прервал серию из четырех матчей без побед в первой лиге — 3 ничьих и 1 поражение. «Акрон» находится на 10-м месте с 39 очками. «Вогла» из Ульяновска занимает 17-ю строчку (26).