«Акрон» обыграл «Волгу» и прервал серию из четырех матчей без побед
«Акрон» дома обыграл «Волгу» в матче 30-го тура первой лиги — 1:0.
Единственный гол забил Руслан Апеков на 28-й минуте.
Клуб из Тольятти прервал серию из четырех матчей без побед в первой лиге — 3 ничьих и 1 поражение. «Акрон» находится на 10-м месте с 39 очками. «Вогла» из Ульяновска занимает 17-ю строчку (26).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|30
|16
|13
|1
|51-25
|61
|
2
|Рубин
|30
|16
|11
|3
|47-25
|59
|
3
|Алания
|30
|14
|10
|6
|46-31
|52
|
4
|Енисей
|30
|12
|12
|6
|37-31
|48
|
5
|Волгарь
|30
|11
|11
|8
|36-30
|44
|
6
|Динамо Мх
|30
|11
|11
|8
|23-20
|44
|
7
|Родина
|30
|11
|9
|10
|34-35
|42
|
8
|Шинник
|30
|11
|7
|12
|34-36
|40
|
9
|Нефтехимик
|30
|10
|10
|10
|27-26
|40
|
10
|Акрон
|30
|8
|15
|7
|30-32
|39
|
11
|Арсенал
|30
|10
|8
|12
|35-37
|38
|
12
|СКА-Хаб.
|30
|9
|11
|10
|42-37
|38
|
13
|КАМАЗ
|30
|9
|11
|10
|33-33
|38
|
14
|Кубань
|30
|8
|9
|13
|32-35
|33
|
15
|Велес
|30
|8
|6
|16
|30-46
|30
|
16
|Уфа
|30
|6
|8
|16
|28-40
|26
|
17
|Волга
|30
|5
|11
|14
|21-38
|26
|
18
|Краснодар-2
|30
|5
|7
|18
|18-47
|22
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 0
|6.05
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 1
|6.05
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|2 : 0
|6.05
|16:00
|
Шинник – Волгарь
|2 : 1
|6.05
|17:00
|
Арсенал – Велес
|1 : 1
|6.05
|19:00
|
Балтика – Кубань
|2 : 0
|6.05
|19:00
|
Краснодар-2 – Рубин
|0 : 1
|7.05
|15:00
|
Родина – Уфа
|2 : 1
|7.05
|17:00
|
Акрон – Волга
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|28
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|27
|1
|9
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