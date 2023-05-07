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Сегодня, 19:05

«Акрон» обыграл «Волгу» и прервал серию из четырех матчей без побед

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Акрон» дома обыграл «Волгу» в матче 30-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил Руслан Апеков на 28-й минуте.

Клуб из Тольятти прервал серию из четырех матчей без побед в первой лиге — 3 ничьих и 1 поражение. «Акрон» находится на 10-м месте с 39 очками. «Вогла» из Ульяновска занимает 17-ю строчку (26).

Россия. ФНЛ. 30-й тур
07 мая, 17:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:0
Волга Ул
Первая лига
ФК Акрон
ФК Волга (Ульяновск)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 16 13 1 51-25 61
2
 Рубин 30 16 11 3 47-25 59
3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 30 12 12 6 37-31 48
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 11 8 23-20 44
7
 Родина 30 11 9 10 34-35 42
8
 Шинник 30 11 7 12 34-36 40
9
 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
10
 Акрон 30 8 15 7 30-32 39
11
 Арсенал 30 10 8 12 35-37 38
12
 СКА-Хаб. 30 9 11 10 42-37 38
13
 КАМАЗ 30 9 11 10 33-33 38
14
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
15
 Велес 30 8 6 16 30-46 30
16
 Уфа 30 6 8 16 28-40 26
17
 Волга 30 5 11 14 21-38 26
18
 Краснодар-2 30 5 7 18 18-47 22
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31 тур
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33 тур
34 тур
6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 0
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 2 : 1
6.05 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 2 : 0
6.05 16:00
Шинник – Волгарь
 2 : 1
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 1 : 1
6.05 19:00
Балтика – Кубань
 2 : 0
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
 0 : 1
7.05 15:00
Родина – Уфа
 2 : 1
7.05 17:00
Акрон – Волга
 1 : 0
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
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Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
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Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 28 1 2
Марат Бокоев

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Велес

 27 1 1
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Константин Савичев

Акрон

 27 1 9
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