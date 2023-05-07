Плиев заявил, что не согласен с пенальти в ворота «Родины»

Защитник «Родины» Заурбек Плиев заявил, что не доволен качеством игры в матче 30-го тура первой лиги с «Уфой» (2:1).

«Со времен сборов — худшая игра, второй тайм — особенно. Не было контроля, много простых ошибок. Но иногда плохо играешь — и выигрываешь, в этой ситуации так и получилось. Наверное, мы подстроились под игру «Уфы», мяч не держался. При счете 2:1 они начали делать забросы, оказывать давление. Мы отбивались и не могли контролировать мяч», — цитирует Плиева Metaratings.ru.

Также футболист отметил, что не согласен с назначенным пенальти в ворота его команды.

«Позицию я проиграл, было движение. С пенальти я не согласен. Просто спорить не стал, так как уже была желтая», — добавил он.

«Родина» идет на седьмом месте в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 42 очка за 30 туров. «Уфа» с 26 очками занимает 16-ю строчку.