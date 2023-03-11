«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в матче Первой лиги

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«Акрон» дома переиграл «КАМАЗ» в матче 22-го тура Первой лиги — 2:0.

В составе тольяттинской команды отличился Владимир Азаров и Андрес Понсе.

Красную карточку на 27-й минуте встречи получил защитник «КАМАЗА» Артем Абрамов.

«Акрон» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 26 очков за 22 матча.

«КАМАЗ» находится на 7-м месте с 32 очками за 22 матча.