«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в матче Первой лиги
«Акрон» дома переиграл «КАМАЗ» в матче 22-го тура Первой лиги — 2:0.
В составе тольяттинской команды отличился Владимир Азаров и Андрес Понсе.
Красную карточку на 27-й минуте встречи получил защитник «КАМАЗА» Артем Абрамов.
«Акрон» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 26 очков за 22 матча.
«КАМАЗ» находится на 7-м месте с 32 очками за 22 матча.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|12
|8
|1
|40-21
|44
|
2
|Рубин
|21
|11
|7
|3
|37-23
|40
|
3
|Алания
|21
|11
|6
|4
|37-23
|39
|
4
|Енисей
|21
|10
|7
|4
|30-22
|37
|
5
|СКА-Хаб.
|21
|9
|6
|6
|38-25
|33
|
6
|Арсенал
|21
|9
|6
|6
|28-25
|33
|
7
|КАМАЗ
|22
|8
|8
|6
|27-23
|32
|
8
|Волгарь
|21
|8
|6
|7
|23-21
|30
|
9
|Шинник
|21
|8
|4
|9
|22-23
|28
|
10
|Нефтехимик
|21
|7
|7
|7
|18-16
|28
|
11
|Динамо Мх
|21
|6
|9
|6
|15-16
|27
|
12
|Акрон
|22
|5
|11
|6
|21-25
|26
|
13
|Родина
|21
|6
|7
|8
|21-26
|25
|
14
|Уфа
|21
|5
|6
|10
|20-29
|21
|
15
|Велес
|21
|6
|2
|13
|17-35
|20
|
16
|Кубань
|21
|5
|4
|12
|19-24
|19
|
17
|Волга
|21
|3
|7
|11
|15-29
|16
|
18
|Краснодар-2
|21
|3
|5
|13
|15-37
|14
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.03
|15:00
|
Акрон – КАМАЗ
|2 : 0
|12.03
|14:00
|
Велес – Нефтехимик
|- : -
|12.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Балтика
|- : -
|12.03
|15:00
|
Рубин – Волга
|- : -
|12.03
|15:00
|
Волгарь – Уфа
|- : -
|12.03
|16:00
|
Арсенал – Родина
|- : -
|12.03
|16:00
|
Шинник – Енисей
|- : -
|12.03
|17:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|- : -
|13.03
|17:00
|
Алания – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|19
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|19
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5
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