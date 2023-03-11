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Сегодня, 17:01

«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в матче Первой лиги

Виталий Косик
Корреспондент
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«Акрон» дома переиграл «КАМАЗ» в матче 22-го тура Первой лиги — 2:0.

В составе тольяттинской команды отличился Владимир Азаров и Андрес Понсе.

Красную карточку на 27-й минуте встречи получил защитник «КАМАЗА» Артем Абрамов.

«Акрон» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 26 очков за 22 матча.

«КАМАЗ» находится на 7-м месте с 32 очками за 22 матча.

Россия. ФНЛ. 22-й тур
11 мар, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
2:0
КАМАЗ

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК КАМАЗ
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 12 8 1 40-21 44
2
 Рубин 21 11 7 3 37-23 40
3
 Алания 21 11 6 4 37-23 39
4
 Енисей 21 10 7 4 30-22 37
5
 СКА-Хаб. 21 9 6 6 38-25 33
6
 Арсенал 21 9 6 6 28-25 33
7
 КАМАЗ 22 8 8 6 27-23 32
8
 Волгарь 21 8 6 7 23-21 30
9
 Шинник 21 8 4 9 22-23 28
10
 Нефтехимик 21 7 7 7 18-16 28
11
 Динамо Мх 21 6 9 6 15-16 27
12
 Акрон 22 5 11 6 21-25 26
13
 Родина 21 6 7 8 21-26 25
14
 Уфа 21 5 6 10 20-29 21
15
 Велес 21 6 2 13 17-35 20
16
 Кубань 21 5 4 12 19-24 19
17
 Волга 21 3 7 11 15-29 16
18
 Краснодар-2 21 3 5 13 15-37 14
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33 тур
34 тур
11.03 15:00
Акрон – КАМАЗ
 2 : 0
12.03 14:00
Велес – Нефтехимик
 - : -
12.03 15:00
Краснодар-2 – Балтика
 - : -
12.03 15:00
Рубин – Волга
 - : -
12.03 15:00
Волгарь – Уфа
 - : -
12.03 16:00
Арсенал – Родина
 - : -
12.03 16:00
Шинник – Енисей
 - : -
12.03 17:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
13.03 17:00
Алания – Кубань
 - : -
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